За 2020 год европейские кинотеатры потеряли более 70% кассовых сборов

В 2020 году кассовые сборы европейских кинотеатров упали на 70,6%, что привело к общему снижению выручки на 6,2 млрд евро по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в аналитическом отчете европейской ассоциации владельцев кинотеатров UNIC. Схожая ситуация наблюдалась в кинотеатрах Европейского Союза: здесь падение составило 69%, что привело бы к падению доходов на 4,0 млрд евро. Эти цифры являются прямым следствием воздействия на киноиндустрию пандемии COVID-19, которая стала причиной полного закрытия кинозалов на долгие месяцы и общего снижения посещаемости в Европе и мире.

Помимо посещаемости и кассовых сборов стоит отметить потерю доходов от продажи в кинобарах и экранного времени для рекламы перед сеансами.

Наиболее пострадавшими оказались рынки Израиля (-88%), Румынии (-80%), Кипра (-79%), Северной Македонии (-78%), Албании и Словении (-77% каждая), Великобритании (-76%), Португалии (-75%), Ирландии (-74%), Австрии, Польши и Испании (-73% у каждого). Наименьшее падение относительно 2019 года наблюдалось у Дании (-49%), Нидерландов (-56%), Норвегии (-57%) и России (-59%).

Цифры 2020 года выглядят тем печальнее, что их приходится сравнивать с данными очень успешного 2019 года. Тогда европейские кинотеатры собрали в прокате более 8,8 млрд евро и привлекли более 1,34 млрд зрителей. В Европейском Союзе в 2019 году кинотеатры продемонстрировали лучшие результаты за последние 15 лет, а количество зрителей тогда достигло отметки в 1 млрд − впервые с 2004 года.

Из-за дефицита нового киноконтента, в частности проектов от крупных американских студий, европейские кинотеатры были вынуждены делать ставку на проекты местного производства: локальные и общеевропейские. При поддержке местных дистрибьюторов и продюсеров доля национальных фильмов на рынке достигла новых высот. Например, в Дании она составила 49,4%, в Чехии − 46,4%, во Франция − 44,9%, в Италии − 56,6%, в России − 46,9%, в Польше − 50%. В Турции эта доля достигла рекордных 80%. Доля национальных фильмов превысила 25% в общей сложности на 15 европейских рынках.

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03.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: UNIC