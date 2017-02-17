Ольга Филипук переходит из LeEco в «Яндекс»

Директор по контентной стратегии и закупкам LeEco Russia and Eastern Europe Ольга Филипук покидает китайскую компанию. С 1 марта она выходит на работу в «Яндекс», сообщает портал vc.ru. Эту же информацию Филипук подтвердила на своей странице в соцсети Facebook. На новом месте она займет должность директора по развитию видеосервисов. В круг ее обязанностей войдет работа с «Кинопоиском», сервисом «Яндекс.Телепрограмма» и другими проектами.

В LeEco Ольга Филипук проработала чуть больше полугода. Она перешла в китайскую компанию из онлайн-кинотеатра ivi.ru в июле 2016 года. «Теперь, когда бренд запущен на орбиту, нужны специалисты, которые будут улучшать его адаптацию к российском рынку и поддерживать плановые показатели по продажам. Есть возможность раскрыться людям более структурно-административного типа, на мой взгляд, – прокомментировала Филипук свой уход из LeEco, уточнив, что конкретных планах в «Яндексе» говорить пока рано.

17.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Vc.Ru