Фантастическая драма с Томом Хэнксом «Финч» уходит на стриминг

Фантастическая драма Amblin Entertainment ФИНЧ с Томом Хэнксом в главной роли продана на стриминговый канал Apple TV+. Картина должна была выйти в мировой кинотеатральный прокат в середине августа, дистрибьютор выступит компания Universal.

Инсайдеры отмечают, что сделка состоялась из-за того, что по своему концепту проект как бы оказался между молотом и наковальней. Если мировой кинопрокат к концу лета оживет, то ФИНЧ может затеряться на фоне массового появления высокобюджетного студийного контента. При неблагоприятном состоянии рынка США и крупных европейских стран, которые должны были стать одними из значимых элементов при выпуске проекта на большие экраны, у новинки будет недостаточно зрителей, чтобы окупить затраты на производство и релиз.

Все детали сделки, как и возможность выхода картины в кинотеатральный прокат на отдельных территориях, пока неизвестны. Но обычно Apple TV+ покупает права на весь мир.

Так, например, произошло с другим проектом с участием Тома Хэнкса, военной драмой GREYHOUND, которую купили у Sony. Согласно заявлениям Apple TV+, релиз GREYHOUND в первый уикенд привлек наибольшее число зрителей в истории сервиса. Релиз же ФИНЧА на стриминге пока планируется ближе к концу года.

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04.05.2021 Автор: Семен Брожитов

Источник: Variety