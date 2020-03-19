Главный детский телеканал Китая купил «Фиксиков»

Основной телеканал детского вещания в Китае CCTV Kids приобрел права на показ третьего сезона сериала «Фиксики». Его эфир начнется во втором квартале 2020 года. Трансляция первого сезона «Фиксиков» (螺丝钉) в Китае началась на CCTV еще в 2015 году. В 2016 году на кабельном телевидении был показан второй сезон, после чего сериал появился на основных платформах SVOD («видео по требованию»): QQ (Tencent), Youku (Alibaba), iQiyi, Mango, Xiaomi и многих других.

Эксклюзивные Интернет-права на третий сезон приобрела компания Tencent. Совокупное количество просмотров на этих Интернет-платформах к началу 2020 года превысило 12 миллиардов, а компания Youku использовала образы фиксиков для своего продвижения в рамках общенациональной рекламной кампании в китайском метро.

Сериал «Фиксики» появился в России в 2010 году. Производство третьего сезона (156 серий) было завершено в конце 2019 года. Сейчас стартовало производство четвертого сезона с новыми героями, обновленной графикой и музыкой. Премьера его первой серии в России состоялась 29 февраля 2020 года.

«Фиксики» – маленькие человечки, которые живут внутри машин и приборов и заботятся о технике. Сериал стал одним из лидеров российской анимации и проектом номер один в жанре edutainment («обучение через развлечение»). Телеправа на сериал были проданы в 80 стран мира. «Фиксики» представлены в базе англоязычного обучающего контента Discovery Education. Сегодня на русскоязычных YouTube-каналах бренда суммарно насчитывается более 6,5 миллиардов просмотров, а на VOD-платформах в Китае – 12 миллиардов.

С 21 февраля 2020 года 100% акций продюсерской компании «Аэроплан» (правообладатель бренда «Фиксики») принадлежит ГК «Рики».

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19.03.2020 Автор: Артур Чачелов