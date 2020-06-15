«Фиксиков» показали в Южной Корее

Главный государственный образовательный телеканал Южной Кореи EBS провел первые трансляции российского анимационного сериала «Фиксики» в апреле и мае 2020 года, сообщает пресс-служба группы компаний «Рики». Показы прошли успешно. Для «Фиксиков» вещатель подобрал удачный временной слот: сериал показывали с понедельника по среду с 09:00 до 09:15 и с 16:10 до 16:25.

Договор о трансляции трех сезонов сериала «Фиксики» был заключен продюсерской компанией «Аэроплан» (входит в ГК «Рики») при посредничестве PLAYBIG − коммерческого подразделения производственной компании «Something Big».

««Фиксики» демонстрируют хорошие результаты в Корее: наша детская аудитория считает этот сериал интересным и одновременно образовательным, – говорит Джиён Ли, менеджер по закупкам контента EBS. − Мы полагаем, что успех связан с тем, что для корейских зрителей образование находится в числе ключевых ценностей».

«EBS – это ключевой телеканал детского вещания в Южной Корее, который реально открывает дорогу к товарному лицензированию в регионе, – отметила продюсер проекта «Фиксики» Юлия Софронова. – До этого на канале EBS из российской анимации выходил только сериал «Маша и Медведь». Мы считаем, что выход объемного пакета контента «Фиксиков» укрепит не только наши позиции, но и позиции отечественных анимационных брендов в целом на этом перспективном рынке».

Учитывая, что южнокорейский рынок отличает склонность к инновациям и креативу, этот успех можно расценивать как ключ к рынку Юго-Восточной Азии в целом. После внедрения на китайский рынок, где у «Фиксиков» свыше 12 миллиардов просмотров на VOD-платформах, это будет второй флагманский рынок бренда в этом регионе.

Мультсериал «Фиксики» создается в России с 2010 года. Сейчас о них снято свыше 160 серий и два полнометражных фильма. Телеправа на сериал были проданы в 90 стран мира. На русскоязычных YouTube-каналах бренда суммарно насчитывается более 6,5 миллиардов просмотров. Сейчас стартовало производство четвертого сезона с новыми героями, обновленной графикой и музыкой. Премьера его первой серии в России состоялась 29 февраля 2020 года.

С 21 февраля 2020 года 100% акций продюсерской компании «Аэроплан» (правообладатель бренда «Фиксики») принадлежит ГК «Рики».

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

15.06.2020 Автор: Артур Чачелов