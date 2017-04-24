Фонд кино начал отбор картин для господдержки на производство

Сегодня, 24 апреля, Фонд кино объявил о начале отбора фильмов, рассчитывающих на государственную финансовую поддержку производства. Информация об этом, как и формы заявок и условия для участия в конкурсе, появились на сайте организации.

В сообщении отмечается, что заявки от лидеров отечественного кинопроизводства будут приниматься до 18:00 5 мая, в то время как срок подачи заявок от иных организаций кинематографии завершится в 19:00 22 мая.

Согласно подписанному в конце прошлой недели соглашению между Фондом и Минкультуры 4 млрд рублей будут распределены по-новому. Так, кинокомпании-лидеры могут рассчитывать на 2 млрд безвозвратных средств и еще на 500 млн на условиях стопроцентной возвратности. Полмиллиарда рублей пойдут на проекты иных компаний, которые также получат их на безвозвратной основе. Еще миллиард Фонд потратит на модернизацию кинозалов в населенных пунктах с количеством жителей до 500 тысяч человек.

24.04.2017 Автор: Дмитрий Некрасов

Источник: Фонд кино