Фонд кино объявил результаты четвертого конкурса по поддержке кинотеатров

Фонд кино обнародовал список кинотеатров, которые будут поддержаны в рамках четвертой волны кинофикации городов с населением до 500 тыс. человек. На этот раз организация распределила субсидию в размере 1 млрд рублей на 202 кинозала из 57 регионов страны.
Республика Башкортостан и Кемеровская область лидируют среди регионов по числу поддержанных на конкурсе объектов. Субсидии Фонда получат по 11 здешних кинозалов. По 10 новых кинозалов Фонд поддержит в Крыму, Свердловской и Челябинской областях. С полным списком победителей конкурса можно ознакомиться на сайте Фонда кино.
Как и раньше, на модернизацию каждого кинозала на безвозвратной основе выделено не более 5 млн рублей. Обязательным условием для участника программы модернизации при получении господдержки является демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал, а также показ социальных роликов перед сеансами.
В 2015 и в 2016 годах Фонд кино уже трижды выделял средства на модернизацию и оснащение цифровым оборудованием кинотеатров. В итоге поддержку получили 434 залов в 395 населенных пунктах 70 субъектов Российской Федерации. В рамках конкурсной программы в 2015 году были распределены средства на общую сумму 705 млн рублей, а в 2016 году на сумму 1,450 млрд рублей. Предполагается, что к концу 2017 года доступ к современному цифровому кинопоказу получат более 10 млн человек.
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20.11.2017 Автор: Артур Чачелов
Источник: Фонд кино
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