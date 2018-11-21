Фонд кино проверит Счетная палата

Счетная палата РФ в 2019 году проверит деятельность Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) за последние три года. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на слова аудитора Михаила Меня. Инициатором проверки выступило Министерство культуры, назвав это стандартной процедурой при смене руководства организации.

«Минкультуры России действительно обратилось в Счетную палату РФ с просьбой проверить деятельность Фонда кино за последние три года, – сообила пресс-служба ведомства. – Будет изучен алгоритм распределения средств, который сформировался за последние годы, и проверены все ленты, созданные при поддержке Фонда кино за три года, включая такие успешные фильмы, как ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, ТРЕНЕР, ЛЕД и другие.

По словам Михаила Меня, аудиторы проверят правомерность выделения средств и другим, менее успешным проектам, в том числе ленте КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!. «Будем проверять, как средства Фонда кино распределялись, был ли прозрачным этот алгоритм. Поскольку были обращения по поводу того, что уж очень узок круг людей, которые выигрывают госфинансирование, – отметил Мень. Его слова приводит ТАСС. Аудитор отметил, что Счетная палата проведет анализ того, как организовывались конкурсы по распределению господдержки и какова была их доступность для всех желающих.

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21.11.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС