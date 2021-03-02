Фонд кино подал иск к продюсерам «Комы»

Продюсеры фильма КОМА, компания «Большое кино», получили иск от Фонда кино. Организация требует с кинокомпании 65 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на базу данных Арбитражного суда. Иск подан 25 февраля 2021 года.

Фонд пытается получить от продюсеров фильма выделенные на него возвратные 40 млн рублей, а также набежавшие штрафы и пени за просрочку платежа. Продюсер Гевонд Андреасян рассказал «Коммерсанту», что компания надеется заключить с Фондом мировое соглашение и утвердить график погашения платежей. Фонд согласен идти на мировую, но оформленную через суд.

Ранее по проекту КОМА «Большое кино» получало иск от соинвесторов картины − компании «Марс Медиа», которая требовала возврата вложенных в проект 50 млн рублей. Ситуацию решили до суда: «Большое кино» отдала компании Рубена Дишдишяна права на картину, а также фильм РОБО в обмен на отказ от части претензий.

КОМА − большой и амбициозный отечественный долгострой. Фильм стоил 250 млн рублей и вышел в прокат в январе 2020 года, заработав в кинотеатрах 151 млн. Часть средств, потраченных на создание картины, продюсеры намеревались возместить за счет зарубежных продаж, однако пандемия порушила эти планы.

В настоящий момент график выплат долга Фонду кино с организацией обсуждают продюсеру других крупных отечественных картин, в частности − создатели лент ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА и ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ.

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02.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ