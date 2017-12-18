Фонд кино может отказать франшизам в безвозвратных деньгах

Фонд кино может изменить правила, касающиеся финансирования успешных российских кинофраншиз. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова главы Департамента кинематографии Минкультуры Вячеслава Тельнова. В пятницу, 15 декабря, в столице прошло заседание попечительского совета Фонда, на котором обсуждались вопросы внесения изменений в его работе в целях повышения эффективности деятельности этой организации.

Со следующего года Фонд кино должен поменять условия финансирования кинофраншиз. Им будет отказано в получении безвозвратных средств, если речь идет о производстве третьей и следующих по счету частей. «Было бы странно Фонду кино финансировать безвозвратными средствами производство франшиз, начиная с третьей части. Если выпускается третья серия, она должна быть либо коммерчески успешна, либо ее необходимо закрывать», – сказал РБК входящий в попечительский совет кинорежиссер Алексей Попогребский. Наиболее известными франшизами такого рода сейчас являются проекты ЕЛКИ и ТРИ БОГАТЫРЯ.

Еще одним нововведением для Фонда может стать возможность субсидирования неигрового кино. Сейчас финансовую поддержку такого рода проектам оказывает только Министерство культуры. Впрочем, получить деньги Фонда смогут далеко не все картины: по словам Вячеслава Тельнова, претендовать на них должны только коммерческие проекты, запланированные к выходу в прокат. «Вопросы о том, какие именно проекты смогут претендовать на поддержку, размер финансирования и должны ли будут продюсеры вернуть эти деньги Фонду кино, пока находятся в стадии обсуждения», – добавил представитель Минкультуры.

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18.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК