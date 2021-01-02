В 2020 году российский кинопрокат потерял около 59% сборов

Объем российского кинопрокатного рынка в 2020 году сократился на 58,8%, подсчитал Фонд кино. Кассовые сборы в стране составили 22,8 млрд рублей ($341 млн). Таким образом, по данным организации, по сравнению с очень успешным 2019 годом, российские кинотеатры недобрали 32,6 млрд рублей. В 2020 году в кинозалы страны продано 88,7 млн билетов, что на 59,6% меньше, чем было в 2019 году.

Самыми кассовыми фильмами года стали комедия ХОЛОП, которая собрала 2,696 млрд рублей (здесь и далее − данные Фонда), мелодрама ЛЕД 2 (1,469 млрд) и ДЖЕНТЛЬМЕНЫ Гая Ричи (1,224 млрд). Доля российского кино по итогам года составила 46,9% (сборы 10,7 млрд рублей, что на 12% ниже, чем в 2019 году). Зарубежные фильмы принесли кинотеатрам 12,1 млрд рублей.

Более развернутую и уточненную статистику по итогам 2020 года БК представит позже в январе, после появления официальных цифр от дистрибьюторов.

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02.01.2021 Автор: Артур Чачелов