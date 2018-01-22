Фонд кино начал прием заявок на конкурс поддержки кинотеатров в 2018 году

С 19 января 2018 года Фонд кино начал прием заявок от компаний, претендующих на получение госсубсидий на организацию кинопоказа в городах с населением до 500 тысяч жителей. В случае одобрения заявки Фонд сможет выделить до 5 млн рублей на каждый из отобранных проектов.

Участие в программе субсидирования налагает на площадки ряд обязательств. Так, например, окончание работ и начало кинопоказа должно произойти не позднее 15 декабря 2018 года. Также до конца 2021 года кинотеатры, переоборудованные за счет средств Фонда кино, должны отдавать не менее 50% сеансов отечественным фильмам в каждом квартале календарного года и демонстрировать социальную рекламу, предоставленную Министерством культуры РФ и/или Фондом кино.

Подача заявок возможна до 2 марта 2018 года включительно.

Программа кинофикации малых городов к 2017 году преодолела рубеж в 300 залов. Их посетили 4 млн зрителей. Всего же благодаря программе Фонда доступ к современному цифровому кинопоказу в стране получили более 10 млн человек.

22.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ