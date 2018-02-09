Фонд кино рассказал о новых условиях распределения средств на конкурс для кинотеатров

В здании агентства ТАСС прошла рабочая встреча представителей Фонда кино с заинтересованными в участии в программе кинофикации малых городов организациями. На ней были освещены основные условия, порядок подачи заявок на конкурс и появившиеся в них нововведения. Их озвучили руководитель правового департамента Фонда кино (ФК) Ирина Ильина, заместитель руководителя организационного департамента ФК Эльза Антонова и руководитель финансово-производственного департамента ФК Вадим Потапов.

В 2018 году Фонд распределит на поддержку строительства или модернизации кинозалов в малых городах 850 млн рублей. Каждому участвующему в программе проекту по-прежнему готовы предоставить до 5 млн рублей. Заявки принимаются с 17 января по 2 марта 2018 года. Согласно условиям участия, получатели субсидий должны будут открыться до 15 декабря 2018 года. С теми, кто не успеет открыться к этому сроку, договоры будут расторгнуты.

С этого года, участвовать в конкурсе могут только организации, имеющие не менее, чем трехлетний опыт работы в области культуры (не только кинематографии). Исключение составляют компании, ранее открывавшие кинозалы и поставлявшие данные в систему ЕАИС. Организации, которые уже участвовали в конкурсах Фонда кино, но пока не закончили исполнение обязательств по предыдущему договору, подавать заявки на новый конкурс не могут. Еще одной особенностью этого года является введение обязательства коммерческим организациям завершить работы в срок.

Кинотеатры, которые намерены участвовать в программе субсидирования кинопоказа Фонда кино, будут обязаны отдавать не менее 50% сеансов в квартал российскому кино, а также показывать на своих экранах социальную рекламу в объеме не менее 10% от общего рекламного блока.

Это уже четвертая волна госсубсидий, направленных на развитие кинозалов в малых городах страны. В рамках конкурсной программы в 2015 году были распределены средства на общую сумму 705 млн рублей, в 2016 году – на сумму 1,450 млрд рублей, в 2017-м – на 1 млрд. Таким образом, на сегодняшний день по программе открыты 435 кинозалов. По итогам программы доступ к современному цифровому кинопоказу могут получить более 17 млн человек.

09.02.2018 Автор: Артур Чачелов