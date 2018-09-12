МВД завело несколько дел о мошенничестве кинокомпаний с деньгами Фонда кино

Правоохранительные ограны завели несколько уголовных дел, связанных с финансами Фонда кино. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на информацию, озвученную на пресс-конференции МВД. Дела были возбуждены по статье «Мошенничество в особо крупном размере» и касаются кинокомпаний, получивших средства финансовой поддержки на производство кинопроектов.

МВД России не уточнило сумму похищенных средств, однако, по данным РБК, речь идет о 35 млн рублей. 10 млн рублей было получено кинокомпанией «25-й этаж» на производство фильма СНЫ СЕВЫ ГОРЕЛОВА. Эта компания сейчас находится в стадии банкротства, а ее руководитель Николай Волчков находится под домашним арестом и проходит по нескольким уголовным делам. Еще 25 млн рублей относятся к проектам компании «Артополион», которая получила средства под предлогом производства мультфильма БОБ и детского фильма СУПЕРПАПА.

Следственный отдел ОМВД по району Дорогомилово города Москвы возбудил эти дела о хищениях денег Фонда кино еще в конце августа. В сентябре их передали в УВД по Западному административному округу.

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12.09.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК, РИА «Новости»