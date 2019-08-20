Фонд кино определился с получателями субсидий на выпуск фильмов в прокат

Фонд кино опубликовал результаты конкурса на выделение господдержки национальным фильмам для их выхода в кинотеатральный прокат. Речь идет о проектах, запланированных к выпуску во втором и третьем кварталах 2019 года. На этот раз таких картин оказалось всего две. Это семейное фэнтези ЭБИГЕЙЛ и комедия ДОРОГОЙ ПАПА.

Средства на поддержку выпуска национальных фильмов Фонд кино выдает на обязательной возвратной основе. Точная сумма, выделяемая на каждый из проектов, обычно не называется.

Деньги на выпуск фильма ЭБИГЕЙЛ, прокат которого запланирован с 22 августа, запрашивала компания «Кей Ди Студиос». Дистрибьютором картины является «Двадцатый век Фокс СНГ». Деньги на выпуск ленты ДОРОГОЙ ПАПА заплашивала компания «РВВ Филм». Лента выходит в прокат 12 сентября. Дистрибьютором является компания «Централ Партнершип».

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20.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино