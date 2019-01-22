Фонд кино заинтересовался «историями успеха» кинокомпаний

При отборе кинопроектов на получение финансовой поддержки со стороны Фонда кино будет учитываться новый критерий. Речь идет о так называемых «историях успеха» производителя фильма, подавшего заявку на субсидии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова главы Фонда кино Вячеслава Тельнова.

О новом факторе, который будет приниматься во внимание при отборе проектов, Тельнов рассказал в понедельник, 21 января, на пресс-конференции в ТАСС. «Теперь при конкурсной оценке новых заявок мы обязательно будем учитывать историю успеха предыдущих фильмов компаний-производителей, то есть это такое нововведение, − отметил исполнительный директор Фонда. − Владимир Ростиславович [Мединский] применял это в Министерстве культуры, теперь мы перенесем это в экспертизу Фонда кино. Потому что, конечно, история успеха коммерческого кино − это важный показатель».

Кроме того, Тельнов рассказал, что Фонд кино теперь станет уделять больше внимания детскому кинематографу. Он подчеркнул, что его организация, как и Министерство культуры в целом, понимает важность развития детского кинематографа, а также отметил, что российские мультфильмы пользуются спросом за пределами страны. Напомним, что с 2018 года результаты поддержанных проектов в зарубежном прокате являются одним из критериев в оценке эффективности деятельности самого Фонда.

Фонд кино создан в 1995 году. В 2018 году Дмитрий Медведев утвердил новую версию его устава, согласно которой вводится еще один орган управления − совет фонда, а также ограничивается срок полномочий руководителей организации. Отдельные полномочия учредителя организации, которым является правительство России, исполняет Минкультуры.

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22.01.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС