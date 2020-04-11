Новости


В России хотят запретить делать любые видеозаписи с экранов кинотеатров

С такой инициативой выступило Минкультуры

В России могут законодательно запретить делать любые видеозаписи экранов кинотеатров во время демонстрации кинофильмов. С такой инициативой выступает Министерство культуры. Оно подготовило законопроект, уточняющий, что запись фильмов в кинотеатрах запрещается вне зависимости от целей и назначения этих записей. 

«Минкультуры России подготовлен проект федерального закона, запрещающий запись фильмов в кинотеатрах вне зависимости от целей таких записей, − рассказала министр культуры Ольга Любимова. − Иными словами − для привлечения нарушителя к ответственности больше не потребуется доказывать, что он осуществлял съемку именно для извлечения прибыли. С другой стороны, дальнейшее совершенствование антипиратского законодательства мы видим в изменении самого подхода к принятию мер по блокировке контента. Считаем целесообразным не просто ужесточение действующих норм, а пересмотр сложившихся принципов защиты прав авторов».

Эти слова Любимова произнесла в ходе круглого стола «Культура на карантине: ограничения и новые возможности», прошедшего в рамках Петербургского международного юридического форума.

«Наша основная задача на текущий момент − найти оптимальный баланс между пользователями интернет-контента, его зрителями и государственным регулированием, − добавила Любимова. − Особенно остро эта проблема ощущается в сфере кино, я имею в виду интернет-пиратство, поскольку экранные копии утекают в сеть и становятся доступными для скачивания и просмотра задолго до окончания проката в кинотеатрах».

Формально, новый закон будет направлен против пиратов, снимающих экранки. Но фактически под его действие могут попасть и простые зрители, у которых в последнее время стало популярно ведение в социальных сетях трансляций из кинозала прямо во время сеанса.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен 

11.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

Новости по теме:

Минкультуры снова занялось пиратами

Минкультуры разрешило переносить сроки производства фильмов с господдержкой

Максим Ксензов официально назначен заместителем министра культуры

Питчинги Минкультуры и Фонда кино в этом году будут проходить в дистанционном режиме

Новый ВРИО Департамента кинематографии рассказал о своих задачах


Самое читаемое

В команде онлайн-кинотеатра также появились новые продюсеры, отвечающие за промо и креатив

К команде ivi присоединился бывший вице-президент российского Disney

Подробнее
Пекинское кинобюро не торопится открывать кинотеатры

Китайские власти впервые высказались о текущем состоянии местной киноиндустрии

Подробнее
AMC не может позволить себе долгосрочный простой

Самая большая киносеть мира находится на грани банкротства

Подробнее
Режим самоизоляции ослабили на Чукотке

Один из российских регионов разрешил кинотеатрам возобновить работу

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 