В России хотят запретить делать любые видеозаписи с экранов кинотеатров

В России могут законодательно запретить делать любые видеозаписи экранов кинотеатров во время демонстрации кинофильмов. С такой инициативой выступает Министерство культуры. Оно подготовило законопроект, уточняющий, что запись фильмов в кинотеатрах запрещается вне зависимости от целей и назначения этих записей.

«Минкультуры России подготовлен проект федерального закона, запрещающий запись фильмов в кинотеатрах вне зависимости от целей таких записей, − рассказала министр культуры Ольга Любимова. − Иными словами − для привлечения нарушителя к ответственности больше не потребуется доказывать, что он осуществлял съемку именно для извлечения прибыли. С другой стороны, дальнейшее совершенствование антипиратского законодательства мы видим в изменении самого подхода к принятию мер по блокировке контента. Считаем целесообразным не просто ужесточение действующих норм, а пересмотр сложившихся принципов защиты прав авторов».

Эти слова Любимова произнесла в ходе круглого стола «Культура на карантине: ограничения и новые возможности», прошедшего в рамках Петербургского международного юридического форума.

«Наша основная задача на текущий момент − найти оптимальный баланс между пользователями интернет-контента, его зрителями и государственным регулированием, − добавила Любимова. − Особенно остро эта проблема ощущается в сфере кино, я имею в виду интернет-пиратство, поскольку экранные копии утекают в сеть и становятся доступными для скачивания и просмотра задолго до окончания проката в кинотеатрах».

Формально, новый закон будет направлен против пиратов, снимающих экранки. Но фактически под его действие могут попасть и простые зрители, у которых в последнее время стало популярно ведение в социальных сетях трансляций из кинозала прямо во время сеанса.

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11.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС