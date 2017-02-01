Никита Щеголь покидает кресло гендиректора «Формулы кино»

В руководстве сети кинотеатров «Формула кино» произошли большие изменения. Компанию покинул ее генеральный директор Никита Щеголь, занимавший эту должность с 2012 года. 1 февраля по решению акционеров на этот пост назначен Юрий Кириллов, долгое время входивший в Совет директоров компании.



«Юрий Кириллов стоял у истоков независимого кинопроката, занимался кинопроизводством, выпуском телевизионных передач, рекламы», – говорится в официальном сообщении пресс-службы «Формулы». «Сеть занимает лидирующие позиции на рынке. Моя задача на данном этапе – сохранить высокую эффективность компании и динамику роста операционных показателей», – прокомментировал Кириллов собственное назначение.



«Формула Кино» – одна из крупнейших сетей кинотеатров в России, работает в сфере кинопоказа уже более 15 лет. 35 современных кинотеатров сети расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Мурманске, Новосибирске, Сыктывкаре, Рязани и Новокузнецке. Сеть занимает лидирующие позиции на рынке по количеству кинотеатров и залов, а также по объемам сборов. Основным акционером сети является инвестиционная компания А1.

01.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Формула кино