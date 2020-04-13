Французские кинотеатры будут закрыты до середины июля

Франция начнет постепенно выходить из режима жесткого карантина с 11 мая 2020 года, однако французские кинотеатры не откроются раньше июля. Об заявил президент страны Эммануэль Макрон, выступивший в телеобращением к нации вечером, 13 апреля. Из его речи следовало, что любые массовые мероприятия, в том числе традиционные кинопоказы останутся под запретом, несмотря на грядущее ослабление карантинных мер.

Точной даты открытия кинотеатров и разрешения на проведение массовых мероприятий названо не было. Это, в свою очередь, делает очевидным тот факт, что Каннский кинофестиваль до середины июля провести не удастся. По информации инсайдеров, организаторы надеялись на перенос смотра на конец июня и прощупывали почву относительно новых дат среди участников и дистрибьюторов. Ожидается, что руководство фестиваля сделает заявление, касающееся новых сроков киносмотра, в ближайшее время.

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13.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Allocine