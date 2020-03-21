Во Франции релизам разрешили сокращать кинотеатральное окно

Французское правительство пошло на беспрецедентный для индустрии шаг в качестве временной меры на период вспышки коронавируса COVID-19. Национальный центр кинематографии Франции (CNC) получил право в одностороннем порядке сократить обязательное кинотеатральное окно для выпуска фильмов в формате «видео-по-запросу» (VOD). Французские правила предусматривают четырехмесячный интервал между выпуском фильма в кинопрокат и VOD-релизом. Данное правило относится к картинам, на которые продано больше 100 тыс. билетов, что примерно эквивалентно кассе в $700 тыс. Для менее популярных лент разрешен трехмесячный интервал.

Теперь CNC сможет сократить окна VOD-релизов для фильмов, которые были выпущены до 14 марта, то есть до того, как правительство Франции объявило в стране режим чрезвычайной ситуации, закрыв при этом кинотеатры (около 6000 экранов). Таким образом, под особые условия попадут около 60 фильмов, включая американские студийные релизы ВПЕРЕД и ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА, а также французские проекты КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ ЖЕНОЙ и ДЕ ГОЛЛЬ.

По словам президента CNC Доминика Бутонна, решения по срокам для каждого конкретного релиза будут приниматься отдельно, «с консультациями с представителями индустрии и профессиональными организациями операторов кино». Для раннего выпуска на сервисах VOD правообладатели фильмов должны будут подать заявку напрямую в Центр кинематографии.

Вся французская киноиндустрия построена на кинотеатральной модели выпуска фильмов. Правительство взимает налог с каждого кинобилета, деньги затем используются для финансирования французских фильмов. Строгие правила по величине кинотеатрального окна рассматриваются в стране как необходимые для сохранения и защиты кинотеатров от конкурентов в онлайн-среде. Однако сейчас с закрытием залов кинотеатры находятся на грани банкротства, а дистрибьюторы не могут получать какой-либо доход от фильмов, в маркетинг и продвижение которых уже инвестировали.

Интересно, что новые правила не распространяются на потоковые сервисы. Для получения фильма в свои каталоги во Франции они по-прежнему будут вынуждены ждать 36 месяцев от даты старта его показов в кинотеатрах.

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21.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR