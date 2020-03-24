Франция станет «страной-гостем» на Международном культурном форуме в Петербурге

Французская Республика в официальном статусе «Страна-гость» примет участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Об этом сообщает пресс-служба Форума. Почетный статус «Страна-гость» подчеркивает особые гуманитарные отношения между двумя государствами и содействует их развитию в рамках дальнейших партнерских культурных проектов и программ. «Этот статус подчеркивает уже сложившиеся дружественные и партнерские связи стран, является показателем динамичного развития таких отношений, акцентирует важность предыдущего, текущего и дальнейшего сотрудничества для обеих сторон», говорится в сообщении.

Статус «Страна-гость» действует в первую очередь для страны, в которой в соответствующий год проводится международный проект «Русские сезоны». В рамках мероприятий Форума предоставляется возможность подвести промежуточные итоги проекта.

«Почетный статус Франции на Санкт-Петербургском международном культурном форуме станет наглядным символом богатых и крепких дружественных связей, объединяющих наши страны, − подчеркнул министр культуры Французской Республики Франк Ристер в своем ответе на приглашение министра культуры РФ. – Это мероприятие также совпадет по времени с презентацией двух крупных выставок в Париже: «Коллекция братьев Морозовых» в Фонде Луи Вюиттон и «Илья Репин» в Пти Пале. Вместе с «Русскими сезонами» это событие превратит осень 2020 года в знаковый момент для российско-французского сотрудничества в сфере культуры».

Специально к Форуму страна-гость формирует собственную программу, включающую дискуссионные и культурные мероприятия с участием деятелей и экспертов мирового уровня в области культуры и искусства, а также творческих коллективов и исполнителей. Одна из задач программы страны-гостя на Форуме – реализация принципа «культура для людей»: обеспечение знакомства широкой аудитории с культурой страны-гостя через мероприятия общественного потока и фестивальную программу.

В прошлом, 2019 году, почетный статус «Страна-гость VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума» получила Китайская Народная Республика. Официальную делегацию Министерства культуры и туризма КНР возглавил заместитель министра культуры и туризма КНР Чжан Сюй. В программу страны-гостя вошли панельные дискуссии и круглые столы об образовании, кино и культурном обмене, концерты, спектакли и выставка современного искусства.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 12 по 14 ноября 2020 года.

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24.03.2020 Автор: Артур Чачелов