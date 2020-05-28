Новости


Французским кинотеатром назвали дату открытия

У площадок будет почти месяц, чтобы подготовиться

Французские кинотеатры смогут открыться 22 июня 2020 года. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. Он отметил, что, если бары и рестораны в страны смогут начать функционировать уже со 2 июня, то у кинотеатров будет почти месяц, чтобы подготовиться к открытию.

Кинотеатрам будет разрешено работать с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических правил, которые на прошлой неделе были одобрены местным Минздравом. При этом, площадкам будет запрещено заполнять залы больше, чем на 50% от их общей кресельной емкости.  

Отмечается, что на первом этапе работы кинотеатры скорее всего столкнутся с дефицитом актуального репертуара. Впрочем, они смогут показывать проекты, чей прокат был прерван в марте-апреле, например, французскую криминальную комедию НАРКОМАМА и ленту с Жюльетт Бинош КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ ЖЕНОЙ.    

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

28.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety

Самое читаемое

В них 28 пунктов по организации работы площадок в период пандемии

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для работы кинотеатров

Подробнее
Организация собрала информацию почти по каждой стране

UNIC рассказала, когда открываются европейские кинотеатры

Подробнее
Картина также стала лидером по наработке

Касса четверга: на первом месте оказалась мелодрама «Верю в любовь»

Подробнее
Вместе с ней проведут прямой эфир с участниками проекта

Создатели определились с датой премьеры трейлера экранизации комикса «Майор Гром»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 