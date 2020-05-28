Французским кинотеатром назвали дату открытия

Французские кинотеатры смогут открыться 22 июня 2020 года. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. Он отметил, что, если бары и рестораны в страны смогут начать функционировать уже со 2 июня, то у кинотеатров будет почти месяц, чтобы подготовиться к открытию.

Кинотеатрам будет разрешено работать с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических правил, которые на прошлой неделе были одобрены местным Минздравом. При этом, площадкам будет запрещено заполнять залы больше, чем на 50% от их общей кресельной емкости.

Отмечается, что на первом этапе работы кинотеатры скорее всего столкнутся с дефицитом актуального репертуара. Впрочем, они смогут показывать проекты, чей прокат был прерван в марте-апреле, например, французскую криминальную комедию НАРКОМАМА и ленту с Жюльетт Бинош КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ ЖЕНОЙ.

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28.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety