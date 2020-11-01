Новости


Великобритания снова закрывает кинотеатры, но не запрещает кинопроизводство

До 2 декабря в стране вводятся новые ограничительные меры

В Великобритании вводятся дополнительные ограничительные меры, связанные с распространением пандемии коронавируса. С 5 ноября в стране на месяц вводится карантин. Закроются пабы, рестораны, непродовольственные магазины и, конечно, кинотеатры. При этом, кинопроизводство разрешено не останавливать: фильмы, сериалы и телешоу могут продолжать снимать, но в строгом соответствии правилам работы во время эпидемии.

Великобритания − самый крупный по величине кассовых сборов прокатный рынок Европы. Закрытие местных кинотеатров гарантирует выходящим в ноябре кинофильмам значительный недобор в международном прокате. 

Ранее кинотеатры повторно закрылись во Франции, Германии, Италии, Бельгии, Австрии, Чехии и Словакии. Пока ограничительные меры введены сроком на месяц − до начала декабря. Таким образом европейские власти надеются сбить темпы распространения коронавируса и выйти на приемлемые для систем здравоохранения показатели к Рождеству.  

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

01.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Новости по теме:

Франция снова закрывает кинотеатры

Германия готовится снова закрывать кинотеатры

Италия приняла решение вновь закрыть кинотеатры

Роспотребнадзор по Алтайскому краю рекомендовал закрыть кинотеатры в регионе

Кинопоказ возвращается в Бурятию, на Кузбасс и в Ленобласть


Самое читаемое

Деньги найдут в резервном фонде

На поддержку российских кинотеатров выделят 4,2 млрд рублей

Подробнее
О плачевном положении кинотеатров ему рассказал Владимир Толстой

Президент предложил поддержать кинопоказ

Подробнее
Госбанку также отошел кинотеатр «Художественный»

Александр Мамут продал Rambler Group «Сберу»

Подробнее
Новости от UPI, ЦПШ, MEGOGO, «Экспоненты», «Капеллы» и других

Обзор изменений графика релизов России за неделю с 19 по 25 октября

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru {C}
 
 