Великобритания снова закрывает кинотеатры, но не запрещает кинопроизводство

В Великобритании вводятся дополнительные ограничительные меры, связанные с распространением пандемии коронавируса. С 5 ноября в стране на месяц вводится карантин. Закроются пабы, рестораны, непродовольственные магазины и, конечно, кинотеатры. При этом, кинопроизводство разрешено не останавливать: фильмы, сериалы и телешоу могут продолжать снимать, но в строгом соответствии правилам работы во время эпидемии.

Великобритания − самый крупный по величине кассовых сборов прокатный рынок Европы. Закрытие местных кинотеатров гарантирует выходящим в ноябре кинофильмам значительный недобор в международном прокате.

Ранее кинотеатры повторно закрылись во Франции, Германии, Италии, Бельгии, Австрии, Чехии и Словакии. Пока ограничительные меры введены сроком на месяц − до начала декабря. Таким образом европейские власти надеются сбить темпы распространения коронавируса и выйти на приемлемые для систем здравоохранения показатели к Рождеству.

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01.11.2020 Автор: Артур Чачелов