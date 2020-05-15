До 2024 года Госфильмофонд оцифрует 22,5 тыс. фильмов из своего архива

Госфильмофонд планирует до 2024 года оцифровать больше 22,5 тысяч фильмов из своих архивов. Об этом сообщают «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу Министерства культуры РФ. После оцифровки проекты можно будет показывать в современных кинотеатрах и на ТВ. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Культура».

В конце 2019 года был утвержден перечен картин так называемой золотой коллекции, которые должны быть оцифрованы в первую очередь в 2020 году. Это 2,5 тыс. фильмов. Эти работы обещают выполнить в срок, несмотря на эпидемию. Госфильмофонд ведет их своими силами: в 2019 году организацией было закуплено оборудование, позволяющее оцифровывать фильмы до настоящего времени хранившиеся только на пленочных носителях. При этом, уточняется, что перед сканированием пленочных материалов специалисты проводят так называемую пленочную реставрацию, устраняя царапины, разрывы, удаляя иные биологические артефакты возникшие в результате длительного хранения.

С 2021 года Госфильмофонд планирует оцифровывать по 5 тыс. фильмов в год.

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15.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости