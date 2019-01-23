Госфильмофонд будет принимать исходники фильмов на электронных носителях

Госфильмофонд (ГФФ), наконец, отменил правило об обязательном предоставлении исходников сдаваемых на хранение фильмов на пленочных носителях. Об этом сообщает ТАСС. Правило основывалось на Федеральном законе «О государственной поддержке кинематографии Российской Федераци». В организации объясняли его тем, что пленка является самым надежным и долгосрочным способом хранения аудиовизуальной продукции.

Теперь Минкультуры и Госфильмофонд заключили новое соглашение, благодаря которому процесс сдачи исходных материалов фильмов на постоянное хранение упростится. «Теперь для удобства производящих компаний Госфильмофонд будет принимать материалы на электронных носителях, − сообщили в пресс-службе ГФФ. − Такая процедура передачи аудиовизуальной продукции необходима производящим компаниям для получения прокатного удостоверения, которое выдается лишь при наличии акта о сдаче-приемке материалов в Госфильмофонд». Речь идет о фильмах, получивших полное или частичное государственное финансирование производства.

Интересно, что требование закона о кинематографии о хранении материалов на пленке никто не отменял. Однако теперь Госфильмофонд будет самостоятельно переводить материалы на пленку при поддержке государства.

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23.01.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС