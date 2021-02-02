Госфильмофонд ежемесячно будет выкладывать редкие фильмы в открытый доступ

Госфильмофонд России и портал «Культура.рф» объявили о начале совместного проекта «Открытая коллекция». В его рамках сотрудники научного отдела Госфильмофонда каждый месяц будут готовить для публикации более 20 редких фильмов. Картины будут размещаться в открытом доступе на портале «Культура.рф».

В первом выпуске проекта представлено 23 фильма − целый ряд жанрового кино разных лет, включая картины, созданные в союзных республиках. Помимо историй о Великой Отечественной войне и подвигах советского человека, в список попали картины для детей, экранизации классики и даже несколько масштабных исторических эпосов. Самый старый из них, историческая постановка «300-летие царствования дома Романовых», был снят еще в 1913 году − он начинается с рассказа о событиях Смутного времени, а заканчивается документальными кадрами коронации Николая II.

Также в программе − картина Григория Рошаля ГОСПОДА СКОТИНИНЫ (1926), снятая по мотивам комедии Дениса Фонвизина «Недоросль»; агитфильм о борьбе против эксплуататоров с помощью мощного оружия ЛУЧ СМЕРТИ (1925), научно-фантастический агитфильм ГИБЕЛЬ СЕНСАЦИИ (1935), рассказывающий об изобретателе-утописте, создавшем роботов в надежде преобразовать социальный уклад всего общества; драма о борьбе белорусских крестьян против гнета польских панов в годы царствования Павла I СОЛОВЕЙ (1937); один день бедной девочки из капиталистической страны в советском детском саду ИНОСТРАНКА (1937); запрещенная до 1959 года музыкальная комедия Бориса Барнета СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ (1942) − история любви деревенской девушки Кати и французского летчика Клода, которого спасли от смерти новгородские партизаны; сказка ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО (1941), военная мелодрама АКТРИСА (1942), комедия СТАРЫЙ ДВОР (1941), узбекский немой детский фильм КЛЫЧ (1935) и многое другое.

«Проект «Открытая коллекция» предоставит уникальный шанс ознакомиться с редкими образцами советского и российского кино, многие из которых до недавних пор могли посмотреть только исследователи и сотрудники научного отдела Госфильмофонда России», − говорит Елена Филатова, генеральный директор Госфильмофонда РФ.

«Проект направлен на то, чтобы познакомить аудиторию с настоящими жемчужинами российского кино, которые раньше никто не видел, − отмечает Вадим Ваньков, директор департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры. − Мы рады, что именно «Культура.рф» станет главной площадкой для реализации этого проекта!».

С полным списком фильмов первого выпуска проекта «Открытая коллекции» можно ознакомиться по ссылке.

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02.02.2021 Автор: Артур Чачелов