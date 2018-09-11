«Газпром-медиа» запустит в МГУ программу по продюсированию

Холдинг «Газпром-медиа» совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова запускает образовательную программу «Продюсирование кино и телепрограмм». Проект направлен на подготовку и развитие квалифицированных кадров в области продюсирования кино, сериалов и телепроектов и реализуется при поддержке группы компаний ГПМ КИТ и телеканала НТВ (входят в «Газпром-медиа»).

Подписание соглашения о сотрудничестве между холдингом «Газпром-медиа» и МГУ состоялось в рамках пресс-конференции, посвященной запуску проекта. Участие в мероприятии приняли: генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко, научный руководитель ВШКПиУГС (факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Швыдкой, декан ВШКПиУГС (факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Халипова, генеральный директор «Киностудии КИТ» Джаник Файзиев, генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн, актер и продюсер Павел Прилучный. Образовательная программа будет реализована при поддержке группы компаний ГПМ КИТ и телеканала НТВ.

В этом году холдинг «Газпром-медиа» отмечает 20-летие и реализует целый ряд инициатив в области формирования и развития высокопрофессиональных кадров теле- и киноиндустрии и выявления молодых талантливых специалистов. Студенты факультета освоят весь спектр продюсерских навыков для работы с полнометражными фильмами, сериалами и телепрограммами, научатся оценивать творческий и коммерческий потенциал проектов, а также разрабатывать и реализовывать собственные.

«У студентов будет возможность посещать мастер-классы, лекции и узнавать то, что «Газпром-медиа» накапливал в течение более двух десятилетий, – рассказал генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко. – Специалисты, которые будут делиться своими знаниями, представляют разные активы в области производства кино и телевидения: НТВ, спортивный холдинг «Матч» и, конечно, флагман российского производства и дистрибуции фильмов группа компаний ГПМ КИТ. Это очень серьезный актив специалистов и экспертов, которые производят более 26 тысяч часов контента в год. Безусловно, им есть чем поделиться со студентами. Те студенты, которые успешно пройдут обучение, будут рассматриваться нами в качестве потенциальных кандидатов».

«Потребность в подготовке продюсеров сегодня очень высока. Я благодарен холдингу «Газпром-медиа» за то, что они решились на этот образовательный курс. Только при поддержке таких гигантов медиаиндустрии начинающие специалисты смогут получить навыки и актуальные знания, необходимые для профессии», – подчеркнул научный руководитель Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Швыдкой.

Курс лекций и мастер-классов, который стартует в феврале 2019 года, ориентирован на последовательную подготовку продюсеров, начиная с основ драматургии до изучения специфики смежных профессий. В качестве преподавателей выступают продюсеры, редакторы, режиссеры и сценаристы, работающие в «Киностудии КИТ» и на телеканале НТВ. Программа предполагает не только теоретические знания, но и практическую работу над реальными проектами, учебные питчинги и экскурсии на съемочные площадки.

«Думаю, что во все времена в образовании существовал дефицит практики для будущих специалистов. Сегодня, когда индустрия кино и телевидения меняется вслед за реактивно растущими новыми технологиями, а за ними и потребностями наших зрителей, вопрос получения интерактивных сигналов от рынка перед молодыми специалистами встает особенно остро, − отметил генеральный директор «Киностудии КИТ» Джаник Файзиев. – Мы по-настоящему можем быть полезны сегодняшним студентам тем, что мы – практикующие специалисты. Мы находимся в активно работающей части индустрии и в состоянии передать живой опыт и потребности рынка сегодняшнего дня».

В пресс-конференции также принял участие актер Павел Прилучный, который выступает в роли продюсера нового проекта – сериала «Царь горы» совместного производства «Киностудии КИТ» и телеканала НТВ. В рамках образовательного проекта он проведет мастер-класс, на котором расскажет о своем дебюте в роли продюсера и поделится опытом со студентами.

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11.09.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Газпром-медиа