«Газпром-Медиа» продал свою долю онлайн-сервиса Start

Start был запущен YBW в октябре 2017 г. «Газпром-Медиа» стал совладельцем видеосервиса в мае 2018 г. При этом сотрудничество YBW и «Газпром-Медиа» началось еще на запуске развлекательного телеканала «Супер», который начал вещание в январе 2018 г. В октябре 2020 г. стало известно, что генпродюсеры YBW больше не будут управлять телеканалом.
Выручка Start в прошлом году составила около 1 млрд руб. (с учетом доходов от подписки и дистрибуции прав). С момента начала своей работы Start выпустил несколько оригинальных проектов — сериалы «Содержанки» (купил Amazon) и «Лучше, чем люди» (в партнерстве с «Первым каналом»), который приобрел Netflix.
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11.11.2020 Автор: Никита Никитин
Источник: «Ведомости»
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