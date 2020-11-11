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«Газпром-Медиа» продал свою долю онлайн-сервиса Start

Генпродюсеры Yellow, Black & White стали владельцами сервиса вместе с компанией «Мегалабс»

«Газпром-Медиа» вышел из состава совладельцев онлайн-кинотеатра Start, следует из данных ЕГРЮЛ, сообщают «Ведомости». Через кипрскую компанию медиахолдинг контролировал 26% компании-владельца видеосервиса — ООО «Старт Медиа». С 5 ноября эта доля принадлежит ООО «Фильмы навсегда», которой на паритетных началах владеют основатели и генпродюсеры Yellow, Black&White (YBW) Эдуард Илоян, Алексей Троцюк, Денис Жалинский и Виталий Шляппо. До этого им принадлежало 74% онлайн-сервиса через ООО «Диджитал медиа холдинг», также на паритетных началах. При этом совладельцем ООО «Диджитал медиа холдинг» в конце октября стала дочерняя компания «Мегафона» — «Мегалабс».
 
Первый заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Светлана Баланова подтвердила выход холдинга из капитала Start, отказавшись раскрыть сумму сделки.

Start был запущен YBW в октябре 2017 г. «Газпром-Медиа» стал совладельцем видеосервиса в мае 2018 г. При этом сотрудничество YBW и «Газпром-Медиа» началось еще на запуске развлекательного телеканала «Супер», который начал вещание в январе 2018 г. В октябре 2020 г. стало известно, что генпродюсеры YBW больше не будут управлять телеканалом.

Выручка Start в прошлом году составила около 1 млрд руб. (с учетом доходов от подписки и дистрибуции прав). С момента начала своей работы Start выпустил несколько оригинальных проектов — сериалы «Содержанки» (купил Amazon) и «Лучше, чем люди» (в партнерстве с «Первым каналом»), который приобрел Netflix.

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11.11.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: «Ведомости»

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