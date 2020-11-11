«Газпром-Медиа» продал свою долю онлайн-сервиса Start

Start был запущен YBW в октябре 2017 г. «Газпром-Медиа» стал совладельцем видеосервиса в мае 2018 г. При этом сотрудничество YBW и «Газпром-Медиа» началось еще на запуске развлекательного телеканала «Супер», который начал вещание в январе 2018 г. В октябре 2020 г. стало известно, что генпродюсеры YBW больше не будут управлять телеканалом.