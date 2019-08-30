За первое полугодие чистая прибыль «Газпром-медиа» снизилась на 26%

«Газпромбанк» опубликал отчетность о деятельности в превом полугодии 2019 года. Банк является владельцем холдинга «Газпром-медиа» и отражает результаты деятельности этой компании в своих бумагах разделе «Медиабизнес». Согласно этим данным, выручка холдинга за полгода выросла на 0,3% и составила 46,46 млрд рублей. А вот чистая прибыль в первом полугодии упала на четверть (-26,01%) до 3,1 млрд рублей. Год назад «ГПМ» заработал 4,19 млрд. Операционная выручка также показала отрицательную динамику (-43,65%): с 3,68 млрд рублей до 2,07 млрд рублей. Последнее в холдинге объяснили «процессом цифровой трансформации «Газпром-медиа», который предполагает увеличение затрат на развитие цифровых технологий».

Снижение чистой прибыли в «Газпром-медиа» связывают с общими отрицательными тенденциями на рекламном рынке. Реклама остается основным источником получения средств для компании. При этом, отдельные каналы «Газпром-медиа» за отчетный период в рекламе даже выросли («Пятница!» на 9%, ТВ-3 − на 1%).

Холдинг старается снижать рекламные риски, увеличивая долю нерекламных доходов: в первом полугодии такие доходы выросли на 20% до 13,18 млрд рублей. В основном − за счет монетизации контента неэфирных телеканалов «Газпром-медиа» (группа «Ред Медиа» и спортивные каналы «Газпром-медиа «Матч»). Больше половины дохода обеспечили продажи прав (7,78 млрд рублей, рост на 38%). Свою немалую лепту сюда внес и кинопрокат: в холдинге особо отметили кассовые успехи релизов компании «Централ Партнершип» и фильма ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ: НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ.

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30.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS