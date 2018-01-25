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«Газпром-медиа» весной запустит свой онлайн-кинотеатр

Он нужен, чтобы монетизировать контент развлекательных каналов холдинга

Холдинг «Гапром-медиа» заканчивает разработку и создание собственного видеосервиса в Интерене. Об этом сообщает РБК, со ссылкой на источники на рынке. Ожидается, что новый онлайн-кинотеатр станет основной площадкой легального размещения в Сети шоу и сериалов развлекательных телеканалов холдинга. После выхода из проекта «Витрина», который, как задумывалось, должен был стать единой площадкой для контента российских телеканалов, «Газпром-медиа» необходим сервис для монетизации в Интернете. 

Запуск проекта запланирован на весну. «Основная цель создания сервиса — сделать востребованный и популярный контент холдинга ближе к зрителю на всех платформах», – рассказала директор по корпоративным коммуникациям «Газпром-медиа» Ирина Осадчая.

Онлайн-видеосервисы – хорошо растущий и перспективный бизнес. Данных о его объеме за 2017 год пока нет, однако компания «ТМТ Консалтинг» прогнозировала, что весь российский рынок легальных видеосервисов должен вырасти на 31% и достичь 6,3 млрд руб. У «Газпром-медиа» уже были попытки работы на этом рынке, однако в 2016 году сервис Now.ru был заморожен, а проект Rutube перешел под контроль компании Pladform. За это «Газпром-Медиа» получил 33,3% в самом Pladform, который в этой связи был переименован в Ruform. 

В 2017 году холдинг стал совладельцем (26%) онлайн-кинотеатра Start, который осенью запустили основатели продюсерской студии Yellow, Black and White. В «Газпром-медиа» утверждают, что Start и новый онлайн-кинотеатр, который сейчас готовят к запуску, не будут мешать друг другу, а наоборот, будут решать общую задачу «повышения культуры цифрового потребления контента».

25.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК

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