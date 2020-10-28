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Германия готовится снова закрывать кинотеатры

Однако этот план канцлеру необходимо еще обсудить с правительством

Немецкая пресса узнала, что руководство страны разработало план нового локдауна − ограничительных мер, которые могут способствовать снижению темпов распространения в стране коронавирусной инфекции. В ряду прочего, меры предусматривают повторное закрытие кинотеатров. Об этом сообщает РБК.

План ограничений разработали в аппарате канцлера Германии Ангелы Меркель. Предполагается, что он  должен вступить в действие с 4 ноября сразу по всей территории Германии. Об этом пишет газета Bild. Помимо кинотеатров планируется временно закрыть театры, и концертные залы, аттракционы и парки развлечений, фитнес-клубы, спортивные сооружения, публичные дома, косметические салоны, массажные кабинеты, тату-студии, а также бары, рестораны и пабы (кроме работы навынос).

План разработан, однако, еще необходимо обсудить с правительством, а также властями федеральных земель страны.

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28.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК

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