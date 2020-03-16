В Анадыре подведены итоги IV международного арктического кинофестиваля «Золотой ворон». Отличительная особенность фестиваля в том, что главных победителей конкурсных программ определяют зрители, остальных победителей фестиваля − международное жюри.

Гран-при − приз, судьбу которого решают зрители − получил фильм ГОД В ГРЕНЛАНДИИ Сэмюэля Колларде. Главный приз игрового конкурса по версии жюри – фильм ЭХО режиссера Рунар Рунарссон. Вручал приз жюри актер Гойко Митич. Специальный приз жюри игрового конкурса достался оператору Андрею Найденову за особую визуальную пластику в фильме ПРОСТОЙ КАРАНДАШ.

В других конкурсах награды были распределены следующим образом:

Конкурс неигрового полнометражного кино:

Главный приз – НИЗВЕРЖЕНИЕ В МАЛЬСТРЕМ Яна Вардона.

Специальный приз – фильм МУЖЧИНА И ЕГО СЕМЬЯ − ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ГРЕНЛАНДИИ, режиссеры Микаэль Страндберг и Ульрика Ранг.

Конкурс игровых короткометражных фильмов:

Главный приз − картина «Мясорубка» Владислава Бахановича.

Приз оргкомитета – короткометражный фильм «Умри, Джультта», режиссер Максим Шабалин.

Конкурс неигровых короткометражных фильмов:

Главный приз – «Игры на выживание: культура, сохраненная во льду», режиссер Николас Натале.

В специальном конкурсе короткометражных фильмов, созданных на Чукотке, «Киновзлёт!» выиграл фильм «Анфиса», режиссеры Лилия Ухман и Владимир Сертун.

Специальный приз за вклад в киноискусство получил актер Гойко Митич.

В международное экспертное жюри этого года входили ведущие кинематографисты, среди которых: киноактер, режиссер и каскадер Гойко Митич, программный директор фестиваля «Кинотавр» Ситора Алиева, режиссер, кинокритик и педагог, представитель FIPRESCI в России Алексей Гусев, глава German Films Симоне Бауманн, режиссер, продюсер, специалист по копродукции кино в Арктике Малкольм Дикселиус, директор Дирекции документального кино Первого канала Светлана Колосова, продюсер Владимир Игнатьев, киновед Всеволод Коршунов.

Призовой фонд в этом году составил более полумиллиона рублей.

«Золотой ворон» − крупнейший кинофестиваль на территории Крайнего Севера России. В этом году он проходил с 10 по 16 марта.

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16.03.2020 Автор: Артур Чачелов