«Салют-7» назван лучшим фильмом года по версии премии «Золотой орел»

В столице на Мосфильме прошла очередная церемония вручения премии «Золотой орел». Лидерами по числу номинации были проекты БОЛЬШОЙ и АРИТМИЯ, однако в результате они получили по одной награде. Лидерами по количеству призов оказались проекты ВРЕМЯ ПЕРВЫХ и АННА КАРЕНИНА: ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО, получившие по четыре награды (правда последний – две награды за телевизионную версию). Три приза у ВИКИНГА. А лучшим фильмом года по версии «Золотого орла» стал САЛЮТ-7.
Полный список победителей выглядит следующим образом:
«Лучшая режиссерская работа» – Андрей Звягинцев (НЕЛЮБОВЬ)
«Лучшая мужская роль в кино» – Евгений Миронов (ВРЕМЯ ПЕРВЫХ)
«Лучшая женская роль в кино» – Ирина Горбачева (АРИТМИЯ)
«Лучшая мужская роль второго плана» – Владимир Ильин (ВРЕМЯ ПЕРВЫХ)
«Лучшая женская роль второго плана» – Алиса Фрейндлих (КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ)
«Лучший сценарий» – Анастасия Пальчикова (БОЛЬШОЙ)
«Лучшая работа художника по костюмам» – Екатерина Шапкайц (ВИКИНГ)
«Лучшая работа звукорежиссера» – Владимир Литровник, Павел Дореули (ВИКИНГ)
«Лучшая операторская работа» – Игорь Гринякин (ВИКИНГ)
«Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам» – ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ (Петр Горшенин, Ольга Афиногенова)
«Лучшие визуальные эффекты» – ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, Студия визуальных эффектов CGF
«Лучшая работа художника-постановщика» – Сергей Февралев, Юлия Макушина (АННА КАРЕНИНА: ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО)
«Лучшая музыка к фильму» – Юрий Потеенко (ВРЕМЯ ПЕРВЫХ)
«Лучший монтаж фильма» – Сергей Бесеу, Мария Сергеенкова (САЛЮТ-7)
«Лучший неигровой фильм» – «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека», режиссер Олеся Фокина
«Лучший короткометражный фильм» – «Время жить, время умирать», режиссер Михаил Поляков
«Лучший зарубежный фильм в российском прокате» – ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕНТ (Loving Vincent), Великобритания / Польша
«Лучший анимационный фильм» – «Два трамвая», режиссер Светлана Андрианова
Телевизионные номинации:
«Лучшая женская роль на телевидении» – Елизавета Боярская (телеверсия фильма АННА КАРЕНИНА: ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО)
«Лучшая мужская роль на телевидении» – Сергей Пускепалис («А у нас во дворе»)
«Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)» – телеверсия фильма АННА КАРЕНИНА: ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО, режиссер Карен Шахназаров
«Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)» – «Оптимисты», режиссер Алексей Попогребский
Спецпризы:
Специальный приз Национальной академии кинематографических искусств и наук – Александр Звягинцев за серию фильмов, посвященных Нюрнбергскому процессу.
Специальный приз «За вклад в российский кинематограф» – Александр Калягин.
26.01.2018 Автор: Артур Чачелов
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