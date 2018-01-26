«Салют-7» назван лучшим фильмом года по версии премии «Золотой орел»

В столице на Мосфильме прошла очередная церемония вручения премии «Золотой орел». Лидерами по числу номинации были проекты БОЛЬШОЙ и АРИТМИЯ, однако в результате они получили по одной награде. Лидерами по количеству призов оказались проекты ВРЕМЯ ПЕРВЫХ и АННА КАРЕНИНА: ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО, получившие по четыре награды (правда последний – две награды за телевизионную версию). Три приза у ВИКИНГА. А лучшим фильмом года по версии «Золотого орла» стал САЛЮТ-7.

Полный список победителей выглядит следующим образом:

«Лучшая режиссерская работа» – Андрей Звягинцев (НЕЛЮБОВЬ)

«Лучшая мужская роль в кино» – Евгений Миронов (ВРЕМЯ ПЕРВЫХ)

«Лучшая женская роль в кино» – Ирина Горбачева (АРИТМИЯ)

«Лучшая мужская роль второго плана» – Владимир Ильин (ВРЕМЯ ПЕРВЫХ)

«Лучшая женская роль второго плана» – Алиса Фрейндлих (КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ)

«Лучший сценарий» – Анастасия Пальчикова (БОЛЬШОЙ)

«Лучшая работа художника по костюмам» – Екатерина Шапкайц (ВИКИНГ)

«Лучшая работа звукорежиссера» – Владимир Литровник, Павел Дореули (ВИКИНГ)

«Лучшая операторская работа» – Игорь Гринякин (ВИКИНГ)

«Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам» – ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ (Петр Горшенин, Ольга Афиногенова)

«Лучшие визуальные эффекты» – ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, Студия визуальных эффектов CGF

«Лучшая работа художника-постановщика» – Сергей Февралев, Юлия Макушина (АННА КАРЕНИНА: ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО)

«Лучшая музыка к фильму» – Юрий Потеенко (ВРЕМЯ ПЕРВЫХ)

«Лучший монтаж фильма» – Сергей Бесеу, Мария Сергеенкова (САЛЮТ-7)

«Лучший неигровой фильм» – «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека», режиссер Олеся Фокина

«Лучший короткометражный фильм» – «Время жить, время умирать», режиссер Михаил Поляков

«Лучший зарубежный фильм в российском прокате» – ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕНТ (Loving Vincent), Великобритания / Польша

«Лучший анимационный фильм» – «Два трамвая», режиссер Светлана Андрианова

Телевизионные номинации:

«Лучшая женская роль на телевидении» – Елизавета Боярская (телеверсия фильма АННА КАРЕНИНА: ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО)

«Лучшая мужская роль на телевидении» – Сергей Пускепалис («А у нас во дворе»)

«Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)» – телеверсия фильма АННА КАРЕНИНА: ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО, режиссер Карен Шахназаров

«Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)» – «Оптимисты», режиссер Алексей Попогребский

Спецпризы:

Специальный приз Национальной академии кинематографических искусств и наук – Александр Звягинцев за серию фильмов, посвященных Нюрнбергскому процессу.

Специальный приз «За вклад в российский кинематограф» – Александр Калягин.

26.01.2018 Автор: Артур Чачелов