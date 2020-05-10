«Золотой Глобус» ослабил требования для иностранных фильмов-претендентов

Ассоциации зарубежной прессы в Голливуде объявила о внесении временных изменений в регламент премии «Золотой Глобус». Они затрагивают кинопроекты, претендующие на получении премии как лучший фильм на иностранном языке. Прежде всего, теперь проекты не обязаны строго соответствовать правилу быть выпущенными в кинотеатрах страны их происхождения в период с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2020 года. Картины, релиз которых состоялся после 15 марта смогут участвовать в состязании, даже если они появились лишь на ТВ, в онлайне или на VOD.

Как долго будет действовать подобное правило, пока не ясно. Оно связано с остановкой кинопроката из-за пандемии коронавируса и физической техозможностью проектов выйти на большие экраны. Ассоциация оставляет за собой право назначить дату окончания действия нового правила в любой момент. Этот момент будет связан с возобновлением кинопроката в большинстве стран.

Организация также временно приостанавливает действие своего требования о том, чтобы фильмы-претенденты обязательно демонстрировались голосующим членам Ассоциации в кинозале или кинотеатре, расположенном в округе Лос-Анджелеса. Теперь же дистрибьюторам достаточно связаться с организаторами премии и утвердить с ними дату представления картины членам Ассоциации, а затем предоставить ссылку на просмотр или копию фильма на DVD-диске. Эта альтернативная процедура также действует с 15 марта до даты, которая будет определена позже. Она будет связана с процессом открытия кинотеатров в Лос-Анджелесе.

Ассоциации зарубежной прессы в Голливуде объявила, что аналогичные требования будут предъявляться к англоязычным кинофильмам, еще 26 марта.

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10.05.2020 Автор: Артур Чачелов