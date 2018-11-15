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Google предложили подписать российский антипиратский меморандум

Представители компании встретились с Роскомнадзором

Представители Роскомнадзора провели встречу с представителями корпорации Google, посвященную проблемам пиратства и исполнения российского законодательства в этом вопросе. Со стороны российских властей присутствовали замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, а со стороны Google –директор департамента компании по взаимодействию с органами власти на Ближнем Востоке, в Африке, Израиле, Турции и России Дорон Авни. По сообщениям РБК, Google было предложено присоединиться к антипиратскому меморандуму, который в начале ноября подписали российские правообладатели и интернет-компании.

Напомним, что меморандум подписали «Яндекс», Mail.Ru и Rambler. Компании обязались не показывать нелегальный контент в поисковой выдаче,  сформированной в результате запросов пользователей. В соответствии с этим документом правообладатели пообещали создать реестр интернет-ресурсов с пиратским контентом. Поисковики в свою очередь обязались постоянно обращаться к этому реестру и убирать из выдачи ссылки на содержащиеся в нем сайты в течение шести часов с момента их внесения в список.

Google к документу не присоединился по нескольким причинам: главная из них в том, что у компании нет официального российского юридического представительства. Кроме того, в поисковике заверяли, что уже работают в рамках похожего американского закона – DMCA (Digital Millenium Copyright Act. Он предусматривает механизм удаления контента по жалобе правообладателя, однако тот распространяется только на владельцев интернет-ресурса, расположенных в США.

Роскомнадзор предложил американскому поисковику меморандум и напомнил, что сейчас в работе компании есть «нарушения требований российского закона по обеспечению фильтрации поисковой выдачи от запрещенной в России информации». 

Google комментировать результаты встречи отказался.

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15.11.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК

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