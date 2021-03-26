Киностудия Горького представила шорт-лист в рамках Open call для сценаристов

Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького опубликовал шорт-лист сценариев и сценарных заявок в рамках зимнего Open call. Всего в списке финалистов значится 15 проектов, из них 10 готовых сценариев и 5 расширенных синопсисов.
«Выбор был сложным, ведь в лонг-лист вошли сильные заявки. Но в итоге мы довольны шорт-листом, в который попали совершенно разные истории: и драма, и комедия, и приключения, много фэнтези и семейных фильмов. Как раз то, что мы искали, – говорит шеф-редактор Киностудии им. М. Горького Мария Огнева. – Абсолютное большинство авторов в шорт-листе дебютанты, студенты или недавние выпускники киношкол и сценарных курсов. Так что при выборе мы не рассчитывали на полную готовность сценария. Хотя мы рады людям, которые независимо от профессионального опыта знакомы с требованиями индустрии, важна сама идея. Если сценарий не совсем доработан, но идея захватывающая, герои яркие, нам нравится стиль сценариста, и мы видим в нём потенциал, киностудия готова вложить силы и средства, чтобы развивать проект вместе с его автором».
После личных собеседований с авторами в первой половине апреля Продюсерский центр объявит итоги Open call. Победители отбора смогут начать сотрудничество с Киностудией им. М. Горького.
Сбор заявок проходил с 17 ноября 2020 года по 27 января 2021 года. Принимались оригинальные сценарии и расширенные синопсисы полнометражных игровых фильмов разнообразных жанров: семейные и романтические комедии, комедии для подростковой аудитории, в том числе музыкальные фильмы, приключения, фэнтази, а также триллеры и хорорры с возрастным ограничением 16+. Всего на конкурс поступило более тысячи заявок из разных регионов России, а также из Казахстана, Беларуси, Украины, Болгарии и других стран. По условиям Open call, опубликованным на официальном сайте киностудии, пакет должен был содержать расширенный синопсис или готовый сценарий, презентацию проекта и фильмографию автора с контактными данными.
Шорт-лист готовых сценариев:
Шорт-лист расширенных синопсисов:
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26.03.2021 Автор: Артур Чачелов
Источник: Киностудия им. Горького
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