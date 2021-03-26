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Киностудия Горького представила шорт-лист в рамках Open call для сценаристов

В нем 15 проектов, из которых 10 готовых сценариев и 5 расширенных синопсисов.

Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького опубликовал шорт-лист сценариев и сценарных заявок в рамках зимнего Open call. Всего в списке финалистов значится 15 проектов, из них 10 готовых сценариев и 5 расширенных синопсисов.
 
«Выбор был сложным, ведь в лонг-лист вошли сильные заявки. Но в итоге мы довольны шорт-листом, в который попали совершенно разные истории: и драма, и комедия, и приключения, много фэнтези и семейных фильмов. Как раз то, что мы искали, – говорит шеф-редактор Киностудии им. М. Горького Мария Огнева. – Абсолютное большинство авторов в шорт-листе дебютанты, студенты или недавние выпускники киношкол и сценарных курсов. Так что при выборе мы не рассчитывали на полную готовность сценария. Хотя мы рады людям, которые независимо от профессионального опыта знакомы с требованиями индустрии, важна сама идея. Если сценарий не совсем доработан, но идея захватывающая, герои яркие, нам нравится стиль сценариста, и мы видим в нём потенциал, киностудия готова вложить силы и средства, чтобы развивать проект вместе с его автором».

После личных собеседований с авторами в первой половине апреля Продюсерский центр объявит итоги Open call. Победители отбора смогут начать сотрудничество с Киностудией им. М. Горького.

Сбор заявок проходил с 17 ноября 2020 года по 27 января 2021 года. Принимались оригинальные сценарии и расширенные синопсисы полнометражных игровых фильмов разнообразных жанров: семейные и романтические комедии, комедии для подростковой аудитории, в том числе музыкальные фильмы, приключения, фэнтази, а также триллеры и хорорры с возрастным ограничением 16+. Всего на конкурс поступило более тысячи заявок из разных регионов России, а также из Казахстана, Беларуси, Украины, Болгарии и других стран. По условиям Open call, опубликованным на официальном сайте киностудии, пакет должен был содержать расширенный синопсис или готовый сценарий, презентацию проекта и фильмографию автора с контактными данными.
 
Шорт-лист готовых сценариев: 

  1. Алекс Некто «Анна и Вано. Ванна и вино» (комедия);
  2. Юрий Бурлаков «Лавина. Обратный отсчет» (приключения);
  3. Виктория Бухарова, Арина Чунаева «Мистер и миссис Пенсия» (комедия, приключения);
  4. Инна Скотникова «Дураграмм» (комедия);
  5. Мария Дахина-Бретт, Сергей Дахин «Переход на летнее время» (драма, семейное кино);
  6. Левон Айрапетян «Хочу жениться!» (комедия);
  7. Алексей Подосёнов «След волка» (приключения, драма, семейное кино);
  8. Ирина Козловская «Линия жизни» (приключения, фантастика);
  9. Марсель Шайхаттаров, Яков Сивченко «Черный аист» (приключения);
  10. Алексей Юрьев «Последнее путешествие» (трагикомедия, роуд-муви).

 Шорт-лист расширенных синопсисов: 

  1. Валерий Степанов «Мишка на Севере» (драма, роуд-муви);
  2. Светлана Прохорова «Требуется сердце!» (романтическая комедия, драма, фэнтези);
  3. Лена Шестакова «Усатая жизнь» (фэнтези, комедия);
  4. Дания Прасолова «Обряд невпопад» (фэнтези, комедия);
  5. Игорь Рубан «Большой маленький инопланетянин» (комедия, фантастика). 

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26.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Киностудия им. Горького

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