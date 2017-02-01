Киностудия Горького может получить до 5 млрд рублей

31 января в пресс-центре МИА «Россия Сегодня» состоялась большая пресс-конференция Киностудии им. Горького. На ней глава компании Сергей Зернов рассказал о текущем положении дел на студии и ее планах на будущее.

К 2020 году Киностудия построит новое здание. Первые эскизы обновленного комплекса, в котором будет несколько корпусов, построенных с нуля, были продемонстрированы журналистам. Проект будет реализован с привлечением собственных средств студиии: в том числе и для этого в скором времени она начнет реализацию непрофильных активов, которые, как ожидается, смогут принести около 4-5 млрд рублей.

Студия продолжает развиваться и по своему основному роду деятельности. В частности, идет работа над мультфильмом ГУРВИНЕК И ВОЛШЕБНЫЙ МУЗЕЙ, семейной комедией ТАК СЕБЕ РОДИТЕЛИ с Равшаной Курковой и Артемом Ткаченко, а также над третьей частью анимационного хита БЕЛКА И СТРЕЛКА. Кроме того, киностудия в данное время разрабатывает совместный проект с Disney.

Зернов рассказал и о текущих проблемах. В 2016 году правительство Москвы подняло налог на недвижимость для киностудии почти в 50 раз, приравняв ее к объектам торговой недвижимости с предоставлением услуг по общественному питанию. «На одно из зданий киностудии налог увеличился в 54 раза – с 400 тыс. до почти 8 млн руб. Пока мы эти налоги не выплачивали», – сообщил глава студии. В настоящий момент киностудия обсуждает эту проблему с властями.

01.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Киностудия Горького