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Киностудия Горького намерена активизировать свое присутствие в Интернете

Она откроет свой YouTube-канал и, возможно, целый портал с новинками неигрового кино

Киностудия им. Горького вскоре запустит собственный канал на YouTube, на котором будет выкладывать новые кинопроекты и фильмы прошлых лет. Об этом рассказала глава студии Юлиана Слащева в рамках онлайн-конференции «Киноиндустрия в период коронавируса», организованной ТАСС. 

По словам Слащевой, компания также задумывается об организации отдельного интернет-портала, посвященного неигровым проектам студии − документальному и научно-популярному кино. Сейчас в разработке Киностудии им. Горького находится более трех десятков проектов этих направлений.

Глава студии отметила, что окончательно вопрос о форме представления контента студии в онлайне не решен. Возможно, вместо запуска собственного сайта с неигровыми проектами студия договорится о партнерстве с одним из имеющихся онлайн-видеосервисов.

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16.04.2020 Автор: Артур Чачелов

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