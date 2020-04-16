Киностудия Горького намерена активизировать свое присутствие в Интернете

Киностудия им. Горького вскоре запустит собственный канал на YouTube, на котором будет выкладывать новые кинопроекты и фильмы прошлых лет. Об этом рассказала глава студии Юлиана Слащева в рамках онлайн-конференции «Киноиндустрия в период коронавируса», организованной ТАСС.

По словам Слащевой, компания также задумывается об организации отдельного интернет-портала, посвященного неигровым проектам студии − документальному и научно-популярному кино. Сейчас в разработке Киностудии им. Горького находится более трех десятков проектов этих направлений.

Глава студии отметила, что окончательно вопрос о форме представления контента студии в онлайне не решен. Возможно, вместо запуска собственного сайта с неигровыми проектами студия договорится о партнерстве с одним из имеющихся онлайн-видеосервисов.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

16.04.2020 Автор: Артур Чачелов