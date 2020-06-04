Совет директоров киностудии им. Горького оценил работу команды Юлианы Слащевой

Киностудия имени М. Горького провела заседание совета директоров, на котором генеральный директор Юлиана Слащева представила итоги проделанной работы и рассказала о предстоящих планах. С момента прихода новой команды на студию в октябре 2019 года было проведено масштабное обследование состояния имущественного комплекса, проведена инвентаризация контента, разработана и утверждена новая стратегия и долгосрочная программа развития.

Слащева сообщила, что в настоящее время готовятся к запуску детская киношкола и детский центр. Одновременно ведутся работы по 50 новым кинопроектам. Сформирована система по управлению правами на золотую коллекцию фильмов, которая позволила существенно повысить доходы от дистрибуции, в том числе на ключевых онлайн-платформах. В ближайших планах киностудии – стать современным технопарком. По данному направлению руководство кинокомпании активно сотрудничает с Правительством Москвы. Кроме того, ведется работа по позиционированию кинофирмы и ее бренда.

Особое внимание в ходе заседания было уделено работе киностудии им. Горького в период действия ограничительных мер. Юлиана Слащева отметила, что с марта текущего года управление ведется в антикризисном режиме. Несмотря на существенный спад деловой активности, администрации киностудии за счет четкой и слаженной работы удалось сохранить большую часть организаций кинематографии, пользующихся инфраструктурой киностудии, тем самым, не допустив существенного падения доходов. Кроме того, киностудия приняла решение не приостанавливать деятельность по разработкам и производству кинопроектов как художественного, документального, так и научно-популярного направления, для того, чтобы сформировать портфель проектов к 2022 году.

В апреле 2020 года киностудия была включена в перечень системообразующих организаций российской экономики, и в настоящее время совместно с Минкультуры России и Минэкономразвития России формируется перечень мер государственной поддержки, которые позволят обеспечить дальнейшее развитие компании.

Совет директоров высоко оценил проделанную новой управленческой командой работу и поддержал все предложенные инициативы. На заседании было принято решение предложить Росимуществу (представителю акционера) обратиться в Правительство РФ с просьбой освободить киностудию от уплаты дивидендов в части доходов от продажи непрофильных активов, носящих целевой характер, так как реализация долгосрочной стратегии развития основана на финансировании за счет продажи непрофильных активов. Совет директоров высоко оценил проделанную новой управленческой командой работу и поддержал все предложенные инициативы.

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04.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ