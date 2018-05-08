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«Горький fest» назвал даты проведения и начал прием заявок

Как и в прошлом году, кинофестиваль пройдет в Нижнем Новгороде в конце июля

2-ой кинофестиваль актуального кино «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 20 по 26 июля 2018 года. Киносмотр также объявил, что открывает прием заявок в основную конкурсную программу фестиваля – «Встряска». Как и в прошлом году, она будет собрана из картин различных форм и объединит в себе и короткометражные, и полнометражные фильмы.

«В прошлом году мы позволили себе немного дерзкую программу, соединив одном конкурсе короткий и полный метр, – так в российской кинофестивальной жизни до нас еще никто не делал, – комментирует президент фестиваля, актер Михаил Пореченков. – Такое решение наших отборщиков оценили и профессионалы киноиндустрии, и, что самое важное, зрители, поэтому мы решили смело продолжать в том же духе – от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео и смелой документалистики».

Организаторы кинофестиваля заявляют, что основная задача «Горький fest» – показать развитие киноязыка и трансформацию классических форм, представить современному зрителю действующих лиц российского кинематографа с волнующими их темами, а также объединить местных специалистов киноиндустрии для формирования регионального кинематографического сообщества и создания производственной базы для кинематографистов России и зарубежья.
 

08.05.2018 Автор: Артур Чачелов

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