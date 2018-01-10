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Правительство рассмотрит возможность увеличения господдержки кинематографа

Такое поручение Минфину дал Дмитрий Медведев

Финансовая поддержка российского кинематографа со стороны государства, возможно, будет увеличена. Премьер Дмитрий Медведев поручил главе Минфина Антону Силуанову рассмотреть такую возможность. Об этом сообщается в решениях по итогам заседания правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, которое прошло в середине декабря. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Минфину России (А. Г. Силуанову), Минкультуры России (В. Р. Мединскому) совместно с Фондом кино рассмотреть вопрос о возможности увеличения в 2018 году финансирования производства и проката национальных фильмов и представить предложения в Правительство Российской Федерации», – говорится в опубликованном документе. Срок исполнения данного поручения – до 1 февраля.

Кроме того, в срок до 1 марта Минкультуры должно «проанализировать принципы предоставления государственной финансовой поддержки на производство неигровых фильмов и представить предложения по дифференциации размера выделяемых средств с учетом специфики создаваемого проекта». Об этом также говорится в представленном по итогам правительственного совета документе. 

10.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS

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