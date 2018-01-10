Правительство рассмотрит возможность увеличения господдержки кинематографа

Финансовая поддержка российского кинематографа со стороны государства, возможно, будет увеличена. Премьер Дмитрий Медведев поручил главе Минфина Антону Силуанову рассмотреть такую возможность. Об этом сообщается в решениях по итогам заседания правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, которое прошло в середине декабря. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Минфину России (А. Г. Силуанову), Минкультуры России (В. Р. Мединскому) совместно с Фондом кино рассмотреть вопрос о возможности увеличения в 2018 году финансирования производства и проката национальных фильмов и представить предложения в Правительство Российской Федерации», – говорится в опубликованном документе. Срок исполнения данного поручения – до 1 февраля.

Кроме того, в срок до 1 марта Минкультуры должно «проанализировать принципы предоставления государственной финансовой поддержки на производство неигровых фильмов и представить предложения по дифференциации размера выделяемых средств с учетом специфики создаваемого проекта». Об этом также говорится в представленном по итогам правительственного совета документе.

10.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS