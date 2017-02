Лучшие киносаундтреки отметили «Грэмми»

В ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения самой престижной музыкальной премии мира – «Грэмми» (Grammy). Среди прочих в числе ее номинаций были и те, что связаны с кинематографом. Ежегодно премией отмечают лучшую музыку к кинофильму и лучшую песню из саундтрека.

В этом году за право получить «Грэмми» в номинации «Лучший альбом, являющийся саундтреком к фильму, ТВ или медиа» сражались Джон Уильямс (ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ), Томас Ньюман (ШПИОНСКИЙ МОСТ), Карстен Николай и Рюити Сакамото (ВЫЖИВШИЙ), Кайл Диксон и Майкл Стейн (сериал «Очень странные дела», Stranger Things) и Эннио Морриконе (ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА). В результате награда ушла к Джону Уильямсу.

«Лучшей песней, написанной для кино, ТВ или медиа», по версии «Грэмми», стал суперхит Джастина Тимберлейка Can't Stop the Feeling! из саундтрека к мультфильму ТРОЛЛИ. На награды в этой номинации также претендовали группа Twenty One Pilots с песней Heathens из фильма ОТРЯД САМОУБИЙЦ, DJ Skrillex и рэпер Рик Росс с треком Purple Lamborghini из той же картины, Pink с хитом Just Like Fire из ленты АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ, Шакира с песней Try Everything из мультфильма ЗВЕРОПОЛИС и Питер Гэбриэл с песней The Veil, написанной для картины Оливера Стоуна СНОУДЕН.

13.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС