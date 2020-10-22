HBO Max отчитался о 28,7 млн подписчиков

Стриминговый сервис корпорации WarnerMedia HBO Max достиг 28,7 млн «общих подписчиков». Об этом говорится в отчете материнской компании AT&T. 8,6 миллиона пользователей на сервис пришло в третьем квартале 2020 года. Однако в том же отчете журналисты обнаружили интересное уточнение: не все из 28,7 млн подписчиков действительно пользуются сервисом. В сноске на одном из слайдов содержится информация, о том, что цифра «28,7 млн» − это число подписчиков с доступом к HBO Max. А вот действительных активаций подписки всего 8,6 млн.
Ранее в этом году компания сообщила, что за первый месяц работы HBO Max число подписчиков сервиса составило 4,1 млн человек. Цифры включали покупателей пакетных тарифов AT&T, в которые входит HBO Max, а также клиентов, которые были постоянными подписчиками одного из сервисов HBO. Сейчас общее количество подписчиков HBO и HBO Max − 38 млн, что превышает первоначальную цель компании иметь к концу года 36 млн подписчиков.
В WarnerMedia заявили, что надеются к 2025 году привлечь от 50 до 55 млн клиентов HBO Max в США.
HBO Max был запущен 27 мая. Он предоставлял доступ к полному каталогу продукции каналов HBO, новые оригинальные сериалы сервиса и библиотеку старых фильмов и телешоу, включая коллекцию Studio Ghibli и сериал «Друзья». При цене $15 в месяц сервис является одним из самых дорогих потоковых продуктов на рынке. Крупнейшим потоковым сервисом в мире остается Netflix.
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22.10.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: THR
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