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Создатели «Невесты» и «Пиковой дамы» запустили конкурс сценариев

Кинокомпания «10/09» надеется найти свежие идеи для будущих хорроров

Кинокомпания «10/09», известная по фильмам НЕВЕСТА и ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД объявляет конкурс сценариев для фильмов на схожую жанровую тематику. Он будет проводится совместно с командой проекта «Кинотекст» и при поддержке сайта «RussoRosso». Старт конкурсу дан 15 марта: организаторы ждут от участников тексты в жанрах «мистика, ужасы, фантастика».

Интересно, что это первый подобный конкурс для сценариев к фильмам такого жанра. По словам организаторов, компания «10/09» будет отдавать предпочтение созданию качественных мистических фильмов на сверхъестественную тематику с национальным колоритом. Основной упор при разработке сюжетов будет сделан на русский фольклор и городские легенды.

Принять участие в конкурсе может любой автор старше 18-ти лет, вне зависимости от профильности образования и гражданства. Прием заявок продлится до 20 апреля, а 1 июня организаторы назовут имена тех авторов, чьи сценарии будут запущены в производство в сотрудничестве с кинокомпанией «10/09».  

 

15.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кинотекст

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