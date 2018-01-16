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На кинофестивале в Роттердаме покажут три российских фильма

Один из них – в качестве мировой премьеры

С 24 января по 4 февраля в Нидерландах, в городе Роттердам, пройдет 47-й Международный кинофестиваль. Год назад этот престижнейший европейский киносмотр обошелся без российского кино, зато на этот раз в его программах заявлено сразу три картины из нашей страны. Две из них – ленты Кантемира Балагова ТЕСНОТА и Рустама Хамдамова МЕШОК БЕЗ ДНА – уже принимали участие в различных международных кинофестивалях. Зато третья – ВОЙНА АННЫ – станет полноценной мировой премьерой.

ВОЙНА АННЫ – новый проект уральского режиссера Алексея Федорченко, известного по фильмам НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ ЛУГОВЫХ МАРИ, ОВСЯНКИ и АНГЕЛЫ РЕВОЛЮЦИИ. Лента, снятая почти без диалогов, рассказывает о девочке, прячущейся от гестапо в камине школы, в которой немцы организовали комендатуру. Есть надежда, что этот кинопроект не останется без наград, так как Роттердамский кинофестиваль известен своей любовью к российскому некоммерческому кино.

16.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Российская газета

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