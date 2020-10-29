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IMAX сообщил о квартальных убытках

Как и все демонстраторы, корпорация испытывает трудности из-за пандемии

Корпорация IMAX отчиталась о финансовых показателях третьего квартала 2020 года. Они оказались не очень хорошими. Выручка упала на 56,9% до $37,3 млн по сравнению с $86,4 млн годом ранее. Кроме того, в целом корпорация ушла в минус на $47,2 млн (минус 80 центов на акцию) против прибыли в размере $9 млн (15 центов на акцию) в третьем квартале 2019 года. С поправкой на единовременные доходы и расходы убытки составили 75 центов на акцию.

Причиной сложностей корпорации стала пандемия, из-за которой не работает часть кинотеатров, а та, что работает испытывает проблемы с репертуарным наполнением. Единственными поставщиками хороших новостей для IMAX стали азиатские рынки, которые почти восстановились и активно зарабатывают за счет хитового локального контента. Такого, как китайский блокбастер ВОСЕМЬ СОТЕН или японский аниме-хит КЛИНОК, РАССЕКАЮЩИЙ ДЕМОНОВ

Но есть и хорошие новости. Несмотря на трудности, в третьем квартале IMAX оборудовал 23 новых кинозала, а также подписал соглашение на запуск еще 10 кинотеатров. Кроме того, в отличие от других крупных американских сетей, вроде AMC и Cineworld, IMAX использует заемные средства в значительно меньшем объеме. В квартальном отчете указывается, что у корпорации есть на руках более $305 млн наличными.

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29.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety

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