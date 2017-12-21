IMAX открыл 50-й зал в России

16 декабря в Курске, в торговом центре Central Park, состоялось торжественное открытие нового восьмизального кинотеатра сети «Синема 5», в составе которого открылся юбилейный, 50-й зал IMAX в России. Для «Синема 5» зал в Курске на 360 мест стал первой площадкой данного формата.

Самым крупным партнером IMAX в России является Объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула кино», а всего у канадской корпорации в нашей стране 14 компаний-партнеров. В настоящий момент IMAX присутствует в 36 городах страны, имея более 15 тысяч кресел. За все время присутствия сети в России (с 2003 года) ее залы посетили 22,7 млн человек, а общие кассовые сборы фильмов в формате IMAX за 14 лет присутствия бренда превысили 11,5 млрд рублей.

«Россия – один из ключевых рынков для IMAX. В этом году мы стали одним из самых доходных регионов для компании и надеемся, что в следующем у нас появится еще как минимум 3 новых кинозала», – говорит Джон Шрайнер, вице-президент по развитию бизнеса IMAX на территории России, СНГ, Индии и стран Ближнего Востока.

Самым кассовым фильмом IMAX в России является фантастический экшн ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ, собравший за время проката в таких залах 322 млн рублей (здесь и далее – данные от IMAX). Самый кассовый фильм этого года – ТОР: РАГНАРЕК, принесший здесь 216,6 млн рублей. Самым кассовым российским фильмом здесь остается СТАЛИНГРАД, собравший в IMAX в 2013 году 207,5 млн рублей.

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21.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: IMAX