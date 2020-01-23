Киберспорт пропишется в IMAX

Ведущая киберспортивная платформа Vindex и корпорация IMAX объявили о партнерстве для трансляции киберспортивных мероприятий в кинотеатрах IMAX по всему миру. Больше того, Vindex и IMAX вместе будут работать над созданием эксклюзивного премиум-контента для поклонников киберспорта.

«Индустрия киберспорта никогда прежде не имела доступа к глобальному охвату и непревзойденному качеству технологии IMAX, − отмечает генеральный директор Vindex Майк Сепсо. − Партнерство с IMAX позволяет нам подарить фанатам киберспорта совершенно новые эмоции – ведь они впервые увидят киберспорт на самых больших экранах и в самом высоком качестве в мире. Мы сосредоточимся на создании невероятных впечатлений для фанатов, в чем нам поможет опыт работы с киберспортивными лигами и партнерами-издателями игр, а также опыт по созданию некоторых из самых популярных ивентов в истории киберспорта».

«Новый 2020 год для IMAX начался рекордно – глобальные кассовые сборы корпорации достигли наивысшей отметки. Становится ясно, что зрители во всем мире рассматривают IMAX как место притяжения для получения самых незабываемых эмоций, − добавляет глава корпорации IMAX Рич Гелфонд. − Мы давно прорабатывали возможность перевести «взрывной» мир киберспорта на нашу платформу, и сегодня мы рады новому сотрудничеству с проверенными новаторами, такими как команда Vindex, чтобы создать уникальную атмосферу и новые впечатления для фанатов киберспорта по всему миру».

Партнерство будет поддерживаться Vindex Studios − недавно созданным подразделением Vindex, специализирующимся на разработке, распространении и монетизации киберспортивного контента для глобальной аудитории. Vindex Studios займется созданием и адаптацией большого количества контента по разным киберспортивным дисциплинам для показа на больших экранах.

Vindex − крупнейший в мире независимый производитель киберспортивного контента и мероприятий. Компания была основана в 2019 году пионерами киберспорта и соучредителями профессиональной лиги видеоигр Major League Gaming (MLG) Майком Сепсо и Санденсом Ди Джованни совместно с предпринимателями Брайаном Биндером и Джейсоном Гэрмисом. Vindex является крупнейшим провайдером инфраструктуры киберспорта в чистом виде, предлагая услуги и технологии, которые помогают подключаться киберспортивным издателям и лигам, расширяя глобальную аудиторию.

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23.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: IMAX