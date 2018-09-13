В Москве прошел IMAX-день

В среду, 12 сентября 2018 года, корпорация IMAX уже в пятый раз собрала партнеров и журналистов на ежегодном Дне IMAX – на этот раз в новом IMAX Laser «Киномакс-Титан» в ТЦ «Каширская Плаза» – самом большом зале IMAX в России. Традиционно на IMAX Media Day были подведены итоги работы корпорации на российском и международном рынках. Также гостям представили планы и релизы на конец 2018-го и 2019 год, рассказали о новейшей технологии IMAX Laser и презентовали новинку производства IMAX – документальный фильм ПАНДЫ 3D.

Количество кинотеатров IMAX в мире продолжает расти: на 30 июня 2018 года в мире насчитывалось 1410 залов IMAX в 79 странах. Для сравнения: к концу 2017 года количество открытых залов составило 1370 в 75 странах. В России в 2017–2018 годах открылось четыре новых кинозала IMAX: «Киномаксы» в Липецке, Самаре и в ТЦ «Каширская Плаза» в Москве, а также зал сети «Синема 5» в Курске. До конца 2018 года планируется открыть еще 2 кинотеатра. Итого общее количество залов IMAX в России на 12 сентября 2018-го равно пятидесяти. Из них 13 – в Москве, 4 – в Санкт-Петербурге и 33 – в других городах.

Что касается финансовых показателей, здесь также наблюдается ежегодный прирост: в 2017 году сборы IMAX в России выросли на 18% по сравнению с предыдущим годом (1,97 млрд рублей за 2017 год) и к 31 августа 2018 года составили 1,2 млрд рублей. Самыми кассовыми картинами 2018 года оказались МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ (243,8 млн рублей, доля IMAX – 13%), ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА (151,5 млн рублей, доля IMAX – 22%) и ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ (118,1 млн рублей, доля IMAX – 16%).

«Россия для нас – один из важнейших глобальных рынков, – говорит старший вице-президент по развитию бизнеса корпорации IMAX в России, СНГ, Индии и Юго-Восточной Азии Джон Шрайнер. – В России и СНГ IMAX делает несомненные успехи: это второй по значимости рынок для корпорации после Великобритании. Когда 15 лет назад мы открывали первый зал IMAX в Москве, то и предположить не могли, что достигнем таких успехов: на данный момент в России и СНГ действует 61 кинотеатр IMAX, подписаны контракты на открытие новых залов».

Top-5 российских кинотеатров по сборам за период январь-август 2018 года возглавляет «Океан» во Владивостоке, далее следует «Монитор СБС» в Краснодаре, с третьего по пятое место расположились московские кинотеатры – «Формула кино на Кутузовском», «Киносфера IMAX» и «Киномакс-Пражская».

На мероприятии было объявлено, что новым российским проектом в формате IMAX станет боевик-фэнтези ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА. Фильм будет специально отформатирован и представлен в формате IMAX® 3D. Он выйдет в прокат 7 февраля 2019 года. Это будет уже седьмой по счету российский фильм в данном формате за всю историю работы корпорации в России.

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13.09.2018 Автор: Артур Чачелов