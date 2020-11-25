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IVI подал заявку на на проведение IPO в США

Онлайн-кинотеатр может разместиться на бирже в начале 2021 года

Онлайн-кинотеатр IVI выходит на американскую биржу NASDAQ. Об этом сообщает РБК. Головная компания ivi.ru Media Ltd, зарегистрированная на Кипре, подала заявление о регистрации первичного публичного размещения своих акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Дата и параметры размещения пока не известны.

Информация о том, что IVI собирается провести IPO появилась несколько лет назад. В 2020 году СМИ писали, сто  выход на биржу возможен уже в 2021 году. Это подтверждают источники РБК. Координаторами этого размещения выбраны банки Goldman Sachs и JPMorgan, а также российские ВТБ и «Альфа-банк».

По оценке экспертов, онлайн-кинотеатр еще в 2019 году мог стоить $700–800 млн. В 2020 году, благодаря пандемии и росту интереса к онлайн-сервисам стоимость актива могла вырасти. За первое полугодие российские онлайн-кинотеатры увеличили свою суммарную выручку в России в 1,5 раза, до 18,6 млрд рублей (это данные Telecom Daily). IVI − многолетний бессменный лидер рынка.

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25.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК

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